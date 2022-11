Olanda | Van Dijk | 'C'è fiducia | ma agli ottavi dobbiamo fare meglio'

TUTTO mercato WEB

Gli Orange diGaal passano da primi del girone A. I padroni di casa chiudono a zero ...La squadra diGaal poi decide di mantenere il possesso palla lasciando ogni tanto anche l'iniziativa agli avversari L'andrebbe ancora in rete al 67' con Berghuis appena entrato su assist ... Olanda, Van Dijk: "Abbiamo acquisito fiducia ma possiamo e dobbiamo fare meglio" QATAR - L'Olanda sconfigge 2-0 il Qatar in un match valido dell'ultima giornata del Gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, disputato all'Al Bayt Stadium di Al Khor.Partita senza storia quella giocata da Paesi Bassi (già qualificata) e Qatar (già eliminato). A imporsi sono stati gli olandesi (2-0) senza nemmeno doversi impegnare troppo. Oranje in vantaggio al 25‘ ...