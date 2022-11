Juventus | Moggi | “Sono sorpreso dal caos societario | potrebbe esserci una donna come presidente”

(Di martedì 29 novembre 2022) L’ex dirigente bianconero, Luciano, ha commentato i cambiamenti societari in atto nella, con le dimissioni di Andrea Agnelli e dell’intero attuale CDA. Queste le sue parole a 7 Gold: “Non mi aspettavo una situazione del genere. Per il dopo Agnelliunaquesta rivoluzione”. SportFace.

In tempi di dominio delle donne, non escludo che possa esserci questa rivoluzione anche alla". Pur non avendo fatto nomi, il riferimento disembra essere indirizzato verso Evelina ...Per un decennio curai i contratti di Alex con la, 10 miliardi di lire a stagione. Quando ... nel 2006 la Pasqualin D'Amico partners era al secondo posto, dietro Gea world di Alessandro. ...Dimissioni CdA Juve, l’unico precedente nel 2006 alla fine dell’era Moggi, Bettega e Giraudo. Tutti i dettagli Fulmine a ciel... Del Piero esalta il bomber: «È molto più che un attaccante». Le parole ...L'ex dirigente bianconero ha commentato a caldo la clamorosa notizia delle dimissioni dell'intero CdA TORINO - Dopo la notizia del clamoroso terremoto all'interno della Juventus, con il consiglio di a ...