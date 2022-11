Renzi | «Il Terzo polo parlerà con Meloni della manovra Prendiamo i soldi del Mes»

(Di lunedì 28 novembre 2022) «Io non credo nella protesta ma nella proposta». In un’intervista a Libero oggi il leader di Italia Viva Matteoannuncia che ilnon andrà in piazza con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. «Abbiamo presentato una controche difende il lavoro e i conti pubblici. Carlo Calenda, con una delegazione di Azione e Italia Viva, la illustrerà a Giorgia: nessun inciucio, ma noi siamo all’opposizione del governo e non del Paese. Proviamo a dare una mano, mi sembra che la presidente ne abbia bisogno».dice che al governo «manca una visione di paese: si pensa a reintegrare i medici No vax e, dopo aver appena superato una pandemia, non si stanzia abbastanza per la sanità. Noi, al contrario, chiediamo di prendere subito i 37 miliardi del Mes, ...

"Io non credo nella protesta ma nella proposta". In un'intervista a Libero oggi il leader di Italia Viva Matteoannuncia che ilPolo non andrà in piazza con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. "Abbiamo presentato una contromanovra che difende il lavoro e i conti pubblici. Carlo Calenda , ...La sinistra e ilpolo puntano il dito contro l'ex premier Giuseppe Conte e il governo ... Anche Scalfarotto (Iv), attacca Conte: 'Matteoavvertì Conte in aula: l'abusivismo uccide . Oggi ...In un’intervista a Libero il leader di Italia viva spiega di non credere nella protesta, ma nella proposta, prendendo le distanze da Pd e Cinque stelle che scenderanno in piazza questo mese ...ROMA – “Nessun inciucio con l’esecutivo Meloni, ma noi siamo all’opposizione del governo e non del Paese. Proviamo a dare una mano, mi sembra che la presidente ne abbia bisogno e la nostra non è un’op ...