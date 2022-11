Napoli | 66 arresti oggi | decapitati i clan della zona orientale | in carcere affiliati al cartello De Luca Bossa-Casella-Minichini

ilmattino.it

Venerdì 18 novembre un dipendente dell'università Federico II diè stato sottoposto aglidomiciliari con l'accusa di aver abusato sessualmente di sei studentesse nei locali dell'ateneo. A far partire le indagini era stata la denuncia di una ...Sono 57 le persone finite in carcere , due aglidomiciliari, quattro con divieto di dimora nel comune die tre, al momento, irreperibili. I reati contestati agli indagati, ritenuti ... Napoli, 66 arresti oggi: decapitati i clan della zona orientale, in carcere affiliati al cartello De Luca Boss (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 28 NOV - Sarebbero gli autori di un ricco furto ... I tre uomini coinvolti sono finiti in carcere, mentre le due donne sono state poste agli arresti domiciliari. Le ...Estorsioni e armi tra Napoli e il Vesuviano. Ritrovato anche un quaderno con clienti della droga e vittime del pizzo. Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale Antimafia, questa mattina ...