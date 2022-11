Meteo | in arrivo freddo e un nuovo ciclone sull’Italia

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Due pericolosi cicloni in meno di 7 giorni hanno colpito l’Italia provocando vittime in Campania (2 con ilPoppea e almeno 7 con ildel weekend appena passato). L’Italia sarà pronta all’delatteso da martedì 29? Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it ancora una volta mette in allerta le regioni meridionali, infatti dopo un lunedì di tregua dalle piogge nel corso di martedì l’ennesimopiomberà. Il vortice giungerà sul Mediterraneo dal golfo del Leone, quindi raggiungerà velocemente la Sardegna, la Sicilia e attraverserà tutto il Sud. Il tempo è previsto in peggioramento sulle Isole Maggiori e in spostamento verso la Calabria, la Basilicata, la Campania e la ...

