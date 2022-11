Ischia | frana | otto morti | quattro dispersi Sfollate 240 persone

'Adesso e' il momento dei soccorsi per cercare di alleviare la tragedia e la disperazione' adopo i danni provocati dalladi sabato a Casamicciola. Pero' poi 'dobbiamo fare un'operazione verita': basta con i condoni, gli abusivismi; bisogna andare nella direzione opposta degli ...Unagrossa, proprio a fianco casa mia. Non posso uscire di casa, sono bloccato. Da quello che vedo sono passate macchine e pure case". Il carabiniere si informa bene sulla località e assicura ...Il primo corpo a essere identificato è stato quello di Eleonora Sirabella, 31 anni. Ritrovati anche Francesco, Maria Teresa e Michele Monti - 11, 16 e 6 anni - ...Intorno alle ore 9.30 della mattinata odierna è stato individuato il corpo della 8a vittima della frana che ha devastato Casamicciola Terme tra sabato e domenica. Si tratta di un uomo non ancora ...