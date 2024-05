Elettronica ed elicotteri fanno volare il primo trimestre di Leonardo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono ancora le divisioniper la difesa e sicurezza, insieme alla tradizionale buona performance degli, a trainare i numeri diper ilquarto del 2024, a cui si aggiungono i risultati ottenuti dal contributo di Telespazio, consolidato integralmente a partire dal 1° gennaio. È quanto emerge dai risultati per il2024 ottenuti da, presentati al consiglio d’amministrazione dal presidente, Stefano Pontecorvo, che conferma l’ottima performance dal Gruppo già registrata nel 2023, con una solida redditività in tutti i segmenti di business, in ulteriore sensibile crescita rispetto al periodo precedente. I primi tre mesi dell’anno hanno registrato risultati solidi, in termini di crescita degli ordini, aumento di ...