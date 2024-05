Onu - Mattarella Plasmare istituzioni sulla pace

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 7 maggio 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALRPESS) – “Ledell’Onu sono state modellate sui rapporti usciti dalla Seconda Guerra mondiale,guerra: è tempo di plasmarle, tenendo conto delle positive iniziative di cooperazione continentale cresciute in questi decenni, come l’Unione Africana e l’Unione Europea e di quelle in itinere in altre regioni del mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu. “Un Consiglio così riformato saprebbe contemperare l’aumento del numero dei membri e una giusta rappresentanza regionale, con l’esigenza di preservarne e possibilmente migliorarne le capacità decisionali, fortemente compromesse dalla polarizzazione politica in corso e dall’uso ripetuto, troppo spesso strumentale, del veto ...