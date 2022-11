Calcio | Mondiali 2022 Germania dominata dalla Spagna nel possesso palla | è record negativo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Laè rimasta in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale deidiin Qatar. La Mannschaft è riuscita a strappare il pareggio 1-1 contro lagrazie al gol di Fullkrug, ritrovandosi a giocare l’accesso alla prossima fase nell’ultima partita contro la Costa Rica. La partita contro laentra nella storia per unfirmato dai teutonici. Secondo le statistiche, il 35.8% deldiavutosquadra di Hansi Flick è il primatoper una nazionale tedesca da quando Opta analizza il torneo, ossia dal 1966. Battuto ildel 1986, quando la nazionale allora allenata da Franz Beckenbauer riuscì ...

Con ogni probabilità i due gol segnati da Alvaro Morata nelle prime due partite della carriera disputate in un Mondiale non entreranno nella storia della Spagna, né si candidano a rivestire un ruolo ...Sono decine le persone arrestate dopo gli scontri a Bruxelles in seguito alla vittoria del Marocco contro il Belgio aidi. Due agenti sono rimasti feriti a Rotterdam. Per disperdere ...Spagna e Germania impattano e con le probabili vittorie su Costarica (goleada) e Giappone (miracolo) entrambe le squadre accederebbero agli ottavi ai Mondiali ...Camerun-Serbia, match importante per il gruppo G dei mondiali di calcio in Qatar, è in diretta streaming: guarda la partita gratis.