Calcio | Mondiali 2022 | Frappart | Mukansanga e Yamashita non hanno ancora arbitrato | sempre più difficile la storica designazione

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ididi Qatarscritto un piccolo capitolo di storia in quanto, per la prima volta nella storia della manifestazione, nella lista degli arbitri e degli assistenti arbitrali scelti per partecipare, figuravano i nomi di sei donne: la francese Stéphanie, la ruandese Salimae la giapponese Yoshimitra le arbitre; la brasiliana Neuza Back, la messicana Karen Diaz Medina e l’americana Kathryn Nesbitt tra le assistenti. Un’ulteriore “prima volta”è stata raggiunta nel match tra Messico e Polonia, valida per il gruppo C, quandoè stata scelta per svolgere le funzioni di quarta ufficiale di gara. La stessa cosa è poi accaduta ain ...

Qatar 2022: le partite e le news di oggi L'Africa ha il mal di Mondiale, tanti talenti ma poche vittorie Schede - Perché recuperi record - Cos'è il fuorigioco semiautomatico Chi tifare e ...A partire dalle 11, in programma 4 match Oggi, lunedì 28 novembre, sono in programma 4 partite aididi Qatar 2022. Ecco come seguire i match in tv: Ore 11:00 - Gruppo G: Camerun - Serbia (Rai 2, streaming su RaiPlay); Ore 14:00 - Gruppo H: Corea del Sud - Ghana (Rai 2, streaming ...Tantisisme persone sono state truffate pensando di aver trovato un canale in streaming che trasmettesse i Mondiali di Qatar 2022.DOHA (QATAR) - Tensione altissima tra Iran e Stati Uniti ai Mondiali in Qatar, dove le due nazionali sono state inserite nel Gruppo B (che le vede entrambe ancora in corsa per la qualificazione agli ...