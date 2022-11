(Di domenica 27 novembre 2022) Roma, 27 nov – Alla faccia dei diritti umani e della libertà di espressione. A Napoli, un gruppo didelle Ong, ha deciso di censurare il, di Michelangelo Severgnini. Un attacco al regista che palesa tutto il cortocircuito dei finti buoni, talmente ottusi da non accettare neppure la proiezione di un documentario accurato sui, con i racconti degli stessiche poi sostengono di voler salvare. Napoli, i soliti buonisti censurano unsuiA denunciare quanto accaduto ieri, durante il Festival dei diritti umani, è lo stesso Severgnini a cui, come sottolineato da L’Antidiplomatico, “non è stata neanche data la possibilità di dire una sola parola di risposta nel dibattito (insulti) che si è imposto”. Nel ...

Il Primato Nazionale

... ma anche per mostrare di non aver rinunciato al proprio volto buono, anzi, facendo ... In tutto questo, la cosa che lascia maggiormente stupiti, è la criminalecon cui l'Europa tutta e ...La cosa, ovviamente, non ha minimamente scalfito ilitaliano progressista che, cresciuto ... si è subito tradito nei commenti agli articoli sulla vicenda, facendo emerge tutta la sua... Idiozia buonista: attivisti Ong si scagliano contro “L’Urlo”, un film sui migranti (Video)