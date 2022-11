Frana Casamicciola | il giorno dopo la frana si cercano 11 dispersi | tra cui 2 bambini Il sindaco di Forio d’Ischia | «L’abusivismo non c’entra»

(Di domenica 27 novembre 2022) Ci sono due famiglie con duetra gli 11per lache sabato mattina presto ha travoltoTerme, sull’isola di Ischia. Il ministro Piantedosi ha ringraziato i soccorritori che ha centinaia stanno combattendo contro il fango e contro il tempo per riuscire a salvare chi è rimasto intrappolato nelle macerie. Nel frattempo le condizioni meteorologiche sono migliorate, ma rimangono ancora più di 160 le persone sfollate e alcune zone sono ancora impraticabili. Chi sono iSono due le famiglie rimaste intrappolate dal fango e finora disperse, tra le 11 persone che non si riescono a trovare. Si tratta di un nucleo di 5 persone con un bambino e un nucleo di tre con un neonato. Tra ic’è anche il compagno dell’unica vittima ...

In un video dei Carabinieri, in sorvolo sui luoghi delle frana, le immagini che mostrano la situazione nella zona di Casamicciola dove ieri si è abbattata una frana che ha provocato, al momento, un ...