Aumento pensioni e tredicesima a dicembre | per chi e di quanto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 novembre 2022)più alta per ledegli anziani. Laper i pensionati, prevista per il mese di, assume, quest’anno più che mai, un’importanza fondamentale. L’dellee ladiNelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delleper l’anno 2022, decorrente dal 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamentostico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e2022, inclusa la, venga riconosciuto, in via transitoria, un incremento di due percentuali. All’straordinario del Decreto Aiuti ...