Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 26 novembre 2022

(Di domenica 27 novembre 2022)tv: idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Ballando con le stelle (iniziata alle 22.13) ha portato a casa 4178 spettatori (24.55% di share) nell’anteprima e 3504 (34.02%) nella puntata vera e propria; su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale ha avuto 2122 spettatori (share 12.51%). Su Italia1 il film Kung Fu Panda ha ottenuto 910 spettatori (5.08%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha portato a casa 715 spettatori (4.20%); su Rai3 lo spettacolo teatrale Sei pezzi facili ha interessato 852 spettatori (5.17%); su Rete4 il film She Saved Me – ...