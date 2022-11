Tutto quello che sappiamo sulla tragedia di Casamicciola | cause | danni | bilancio dispersi e voci dal disastro – Foto e video

(Di sabato 26 novembre 2022) All’alba della mattina di sabato 26 novembre, aTerme, sull’isola d’Ischia, una frana partita dall’apice del monte Epomeo a un’altezza di circa 780 metri ha raggiunto il lungomare travolgendo auto, persone e strade. Scendendo giù, il fango ha cancellato parte della vegetazione e bloccato ai soccorsi la possibilità di raggiungere decine di famiglie. In queste ore, la prefettura e la Regione hanno predisposto l’evacuazione di 200 persone. Al momento, risulta accertata una vittima. Si tratta di una donna proveniente da un Paese dell’Est, sposatasi sull’isola con un cittadino del luogo. Il suo corpo è stato individuato e recuperato in piazza Maio, una tra le prime aree battute dai soccorritori, dove sarebbe stata travolta dal fango. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che la Regione ritiene necessario chiedere lo stato di emergenza ...

