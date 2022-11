Con sé eroina e soldi | arrestato spacciatore a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alla vista degli agenti del commissariato Vicaria – Mercato, ha tentato la via della fuga lungo vico della Duchesca, a, ma dopo un breve inseguimento, e con il supporto di una volante, è stato raggiunto e bloccato in via Poerio con addosso due involucri contenenti circa 0,8 grammi di, un cellulare e 225 euro.K.O.O., 45enne nigeriano, è stato cosìper detenzione di sostanza stupefacente. Nel successivo controllo del locale da cui era uscito, gli agenti hanno trovato quattro ovuli contenenti circa 53 grammi di, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Ancora, gli operatori hanno accertato che lo stesso era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 24 maggio scorso ...