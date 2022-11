Tiscali

La rivalutazione è prevista tra sei settimane, dopodiché, se tutto procederà secondo i programmi, potrà iniziare la fase di recupero al", fa sapere Milano in una nota. foto LivePhotoSport - . ...Kevin Pangos ha riportato una lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. L' Olimpia Milano lo perderà presumibilmente per almeno due mesi. La squadra di Messina al ... Basket: Tegola Pangos per Milano, lesione parziale crociato posteriore Il giocatore si è fatto male nella gara col Fenerbahce MILANO (ITALPRESS) - Piove sul bagnato in casa Olimpia. Durante il secondo tempo della ...L'Olimpia Milano perde Kevin Pangos per almeno due mesi: l'allenatore Ettore Messina si trova con cinque giocatori indisponibili.