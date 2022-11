Argentina | Lautaro Martinez | 'Per me oggi era una partita scomoda | ma contava solo vincere'

Commenta per primo L'è viva e può ancora sognare il passaggio agli ottavi di finale. Merito di Leo Messi ed ... purtroppo per lui, ha scelto di togliere dal campoMartinez pochi ...Lisandro Martinez, 6: leggasi Otamendi, segue i movimenti dettati dal compagno riuscendo ad annullare un avversario scomodo quale potrebbe essere Hirving Lozano. Acuna, 6: sulla corsia di sinistra ...Partita poco sotto la sufficienza per Lautaro Martinez, costretto ancora a rinviare l’appuntamento con il primo gol al Mondiale La partita di Lautaro Martinez dura sessantatré minuti, quando viene sos ...MONDIALI 2022 - Insufficiente Lautaro Martinez, così così anche Di Maria e De Paul. Lozano si batte, ma non può mai pungere.