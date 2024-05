(Di mercoledì 8 maggio 2024) Era inizialmente previsto per settembre scorso, ma un problema fisico di Fiorella Mannoia spinse a rimandare il tutto alla primavera. Ecco che, ora, Unaè pronto ad andare in, questa sera, mercoledì 8 maggio 2024, alle 21:30 su Raiuno e su RaiPlay. Amadeus (ormai in direzione sul Nove) conduce una serata registrata nei giorni scorsi all’Arena di Verona in cui le grandi voci della musica si uniscono contro la violenza sulle donne. Durante la serata, infatti, si raccolgono fondi per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. I proventi verranno ripartiti e devoluti a nove centri antiviolenza individuati dalla Fzione Unatenendo conto dei progetti dei centri antiviolenza, del ...

Ornella Vanoni non ha partecipato all'evento Una Nessuna Centomila , organizzato per raccogliere fondi destinati ai centri che aiutano le donne vittime di violenza. La cantante ha spiegato via social i motivi della sua assenza.Continua a leggere

In programma per stasera su Rai1 , dalle 21.30, il concerto evento Una Nessuna e Centomila condotto da Amadeus: la scaletta di tutti i cantanti e gli ospiti.Continua a leggere

Una, Nessuna, Centomila: in Arena, stasera in tv il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti, duetti, cantanti e scaletta - Una, nessuna, centomila: in Arena, stasera in tv il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti, duetti, cantanti e scaletta - Una serata di musica e divertimento in cui gli artisti più amati dal pubblico si uniscono su un palco per una giusta causa: contro la violenza sulle donne. Una nessuna centomila – ...

Una Nessuna Centomila, in tv il concerto: quando in onda e cantanti - Una nessuna centomila, in tv il concerto: quando in onda e cantanti - Era inizialmente previsto per settembre scorso, ma un problema fisico di Fiorella Mannoia spinse a rimandare il tutto alla primavera. Ecco che, ora, Una nessuna centomila è pronto ad andare in ...

“Una nessuna centomila” a Verona, la scaletta - “Una nessuna centomila” a Verona, la scaletta - Fiorella Mannoia, presidente della Fondazione “Una nessuna centomila” (che ha costituito assieme a Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Paladino), è la prima metterci la faccia. E dal palco ...