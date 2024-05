Per le strade dello Swing | un viaggio musicale tra passato e presente

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Per le” è la nuova avventuradella TheCrew. Untra, blues, soul e latin jazz Dopo il successo delle prime tappe nel sud Italia, TheCrew ritorna con nuove date che celebrano l’importante ereditàitaliana che ha ispirato generazioni di artisti in tutto il mondo. Il prossimo evento si terrà presso Bonaventura Music Club di Buccinasco, l’11 maggio alle 21:30 in un live che esplora le radici profondee del jazz, rievocando i memorabili successi di artisti leggendari come Carosone, Caputo, Modugno e Sinatra. Da brani classici a melodie senza tempo, “Per le...

Roberto Bolle: "Non temo l'età e continuerò a danzare. Questa volta in tv vi spiego i miei segreti dietro le quinte" - Proponiamo danza classica, contemporanea, latino - americana, tip - tap, swing, hip hop. Poi, ci ... Dovranno far capo a due Fondazioni, quindi, si stanno cercando nuove strade per invertire la rotta ...

La Strada Regia delle Calabrie, i fasti del Grand Tour tra dimore nobili e tradizioni popolari: via al progetto - ...Giornata della rivisitazione storica con sfilata in abiti d'epoca 27 - 28 APRILE (rioni e strade ... giuridici' 26 APRILE - H.18:00/20:00 (Teatro Luca Barba) Concerto dell'Orchestra "Nientedimeno Swing ...