AstraZeneca - cosa è successo | dagli effetti collaterali al ritiro del vaccino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 –ha ritirato il suoanti-Covid in tutto il mondo. La notizia è di questa mattina e sta avendo un’enorme eco mediatica. Ma? Quali sono le motivazioni di questa decisione del colosso farmaceutico? Andiamo con ordine.ritira i vaccini Il The Guardian ha riportato la notizia cheha deciso di richiamare tutti i lotti dei prodotti anti Covid-19 a causa di una “eccedenza di vaccini aggiornati disponibili” che prendono di mira nuove varianti del virus. Sempre il quotidiano britannico riporta che questa decisione segue quella presa dalla società farmaceutica nel mese di marzo di ritirare volontariamente l'autorizzazione all'immissione in commercio delVaxzevria nell'Unione Europea, oltre ...

Oscillano tra gli 8 e i 12 mesi le prime condanne sui falsi vaccini durante il Covid. Ieri, venerdì 3 maggio, a Ravenna , all'udienza preliminare davanti al gup Andrea Galanti, su 226 persone imputate per falso in concorso con il medico che le aveva ...

AstraZeneca ritira il vaccino Covid-19 in tutto il mondo - AstraZeneca ritira il vaccino Covid-19 in tutto il mondo - Motivi commerciali Nel dettaglio, l'azienda ha spiegato in una nota che la decisione è stata presa perché ora è disponibile una varietà di vaccini più recenti adattati per colpire le varianti di Covid ...

Cosa fare per contrastare la perdita muscolare che avviene con l’avanzare dell’età - cosa fare per contrastare la perdita muscolare che avviene con l’avanzare dell’età - Scopri le strategie più efficaci per contrastare la perdita muscolare legata all'età. Dall'esercizio fisico alla nutrizione.

Covid, il futuro dei vaccini dopo l’addio a Vaxzevria - Covid, il futuro dei vaccini dopo l’addio a Vaxzevria - Le ragioni della scelta de AstraZeneca e il futuro dei vaccini anti-Covid: un documento in 5 punti e la prevenzione sartoriale.