Aviaria - casi umani sottostimati | per esperte si rischia pandemia

Milano, 8 mag. (Adnkronos Salute) - I casi umani di Aviaria sono sottostimati. E "se molti lavoratori delle aziende lattiero-casearie contraggono l'H5N1", il virus aviario che circola tra le mucche in diversi stati Usa, " rischia mo una pandemia ". ...

