Sulla graticola del pubblico dileggio - Tot - Presidente della Regione Ligur -a, in pochi minuti è diventato più pericoloso di Al Capone e meno affidabile del Mago Do Nascimento

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è nato a Viareggio il 7 settembre 1968. Risiede dal 2001 a Bocca di Magra, frazione di Ameglia, in provincia di La Spezia. Figlio di un albergatore, ha compiuto i suoi studi alla facoltà di Scienze ...

Fondi europei, Occhiuto: «Non abbiamo perso nemmeno un euro, smentiti gli scettici» - Fondi europei, Occhiuto: «Non abbiamo perso nemmeno un euro, smentiti gli scettici» - Il governatore avvia il Comitato di Sorveglianza. «Buoni risultati per la nuova programmazione ma non basta: a fine anno voglio impegni fino al 40%» ...

Oggi al via Macfrut 2024, inaugurazione con ministro Lollobrigida - Oggi al via Macfrut 2024, inaugurazione con ministro Lollobrigida - Roma, 8 mag. (askanews) – Ha aperto i battenti oggi e fino al 10 maggio Macfrut 2024, la vetrina internazionale della filiera dell’ortofrutta, al Rimini Expo Centre. Oltre 1400 espositori da tutto il ...

AdriatiCup: successo per la seconda edizione e già si pensa al 2025 - AdriatiCup: successo per la seconda edizione e già si pensa al 2025 - 3' di lettura 08/05/2024 - Ha riscosso un notevole successo la seconda edizione dell’AdriatiCup, il torneo organizzato dalla Fiorini Pesaro Rugby che segna la fine della stagione della categoria Under ...