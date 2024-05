(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 - La collezione d’arte deldisi arricchisce grazie alla donazione disculture diper volontà delle figlie Anna e Patrizia, memori del forte rapporto che legò il padre alla città. Le, intitolate Busto di donna, Testa di donna, Nudo (Ragazza che si pettina), Nudo e Ritratto di Maria, sono le creazioni di un artista che, nato a Venezia nel 1909, ha legato il suo destino a, dove si trasferì nel 1918 in giovanissima età e mosse i primi passi nel campo artistico, studiando presso la Scuola d'Arte e Mestieri Leonardo e maturando poi la sua coscienza artistica in contatto con intellettuali e artisti quali Ardengo Soffici, Quinto Martini, Ottone Rosai, Leonetto Tintori, ...

Il Terremoto Pistoiese avrà grosse ripercussioni sul campionato, sia nella lotta al vertice, sia nella lotta per evitare la retrocessione. Ma potrebbe anche riaccendere la corsa ai play off. L’esclusione degli arancioni dal girone D di serie D ...

Prato, cinque opere di Oscar Gallo donate al Comune - prato, cinque opere di Oscar Gallo donate al Comune - prato, 8 maggio 2024 - La collezione d’arte del Comune di prato si arricchisce grazie alla donazione di cinque sculture di Oscar Gallo, donate per volontà delle figlie Anna e Patrizia, memori del fort ...

Gattini appena nati in viaggio da Pescara a Prato in un tir: la storia di una cucciolata senza la mamma [VIDEO] - Gattini appena nati in viaggio da Pescara a prato in un tir: la storia di una cucciolata senza la mamma [VIDEO] - Si trovavano all’interno di uno scatolone, che è stato caricato su un tir diretto a prato. cinque gattini appena nati si sono ritrovati a bordo di un mezzo pesante ad attraversare la penisola senza la ...

Cinque sculture di Oscar Gallo donate al Comune di Prato - cinque sculture di Oscar Gallo donate al Comune di prato - prato, 8 MAGGIO 2024. La collezione d’arte del Comune di prato si arricchisce grazie alla donazione di cinque sculture di Oscar Gallo, donate per volontà delle figlie Anna e Patrizia, memori del forte ...