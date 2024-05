(Di mercoledì 8 maggio 2024) La rivelazione è contenuto nel nuovo libro della, Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, in uscita il 14 maggio: «L'ufficio stampa del rapper allertò un giornalista per informarlo dell'incontro con l'influencer nel ristorante del lussuoso hotel Parigi a Milano»

Cosa succede, ancora, tra Selvaggia Lucarelli , Fedez e Chiara Ferragni ? La giornalista ha smaschera to il lato oscuro del rapper! Lo sappiamo: Selvaggia Lucarelli non ha mai avuto a cuore Fedez e sua moglie e il prossimo 14 maggio uscirà in tutte le ...

Selvaggia Lucarelli: «Fu Fedez a chiamare i paparazzi per la prima cena con Chiara Ferragni. Lei non lo ha mai saputo» - selvaggia lucarelli: «Fu Fedez a chiamare i paparazzi per la prima cena con Chiara Ferragni. Lei non lo ha mai saputo» - La rivelazione è contenuto nel nuovo libro della lucarelli, Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, in uscita il 14 maggio: «L'ufficio stampa del rapper allertò un giornalista per informarl ...

L’indiscrezione sul primo incontro tra Chiara Ferragni e Fedez - L’indiscrezione sul primo incontro tra Chiara Ferragni e Fedez - Quindi l’indiscrezione bomba: secondo selvaggia lucarelli, infatti, Fedez avrebbe allertato il suo ufficio stampa che, a sua volta, avrebbe allertato i fotografi del settimanale Chi.

Fedez, frecciata a Luis Sal: «Muschio Selvaggio era meglio prima...». La provocazione all'ex socio - Fedez, frecciata a Luis Sal: «Muschio Selvaggio era meglio prima...». La provocazione all'ex socio - Fedez è stato ospite della trasmissione di Radio 24 La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Il rapper, che nelle scorse ore si trovava a Roma per il processo contro ...