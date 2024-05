Resistenza - drog - porto d’armi e danneggiamenti | giovane rimpatriato in Tunisia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Spezia, 8 maggio 2024 - Individuato dalla polizia l’autore di numerosi reati e accompagnato al centro di rimpatrio. Nel pomeriggio di ieri, gli equipaggi della squadra volante della questura spezzina, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, in zona centro, hanno proceduto all’identificazione di un tunisino di 28 anni sprovvisto di documenti di riconoscimento e senza fissa dimora. L’uomo, accompagnato negli uffici della questura per accertamenti, è risultato avere numerosi precedenti qualia pubblico ufficiale,abusivo di armi ed in materia di stupefacenti. Al termine degli ulteriori controlli a cura della competente sezione dell’Ufficio Immigrazione il 28enne è stato scortato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria in attesa del rientro nel suo Paese ...

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Gli agenti delle Volanti nel transitare per Via Dusmet hanno intercettato due persone a bordo di una vettura che procedevano a velocità sostenuta. Insospettiti, hanno inseguito la macchina, intimando più volte ai ...

Resistenza, droga, porto d’armi e danneggiamenti: giovane rimpatriato in Tunisia - resistenza, droga, porto d’armi e danneggiamenti: giovane rimpatriato in Tunisia - La polizia lo ha fermato in centro. Nel suo 'curriculum', droga, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e porto abusivo di armi ...

SAN GIULIANO Punta una bottiglia rotta sui carabinieri: trentenne immobilizzato con il taser - SAN GIULIANO Punta una bottiglia rotta sui carabinieri: trentenne immobilizzato con il taser - con le accuse di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ma anche ri resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei militari ha riportato una distorsione a una caviglia, per una prognosi di ...

Scappa dai Carabinieri in motorino colpendo un’auto: arrestato 19enne con cocaina, hashish e 5mila euro in contanti - Scappa dai Carabinieri in motorino colpendo un’auto: arrestato 19enne con cocaina, hashish e 5mila euro in contanti - MENTANA (cronaca) - Il giovane è gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ilmamilio.it - nota stampa dell'Arma dei Carabinier ..