Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2024 ore 11 | 30

(Di mercoledì 8 maggio 2024)DELL’8 MAGGIO 2025 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA-FIUMICINO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELA A24 SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE IL RACCORDO ANULARE E TOR DI VALLE, LA CIRCOONE REGOLARE IN DIREZIONE CENTRO IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE LUNEDÌ 13 MAGGIO SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA SULLA FERROVIA METRE GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS NELLE GIORNATE DI ...