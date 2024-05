Carabinieri Forestali di Arezzo intensificano controlli lungo fiumi e corsi d’acqua | contro abusi e la sicurezza idraulica

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ie idella provincia dirappresentano punti nevralgici soggetti a molteplici criticità, tra cuiedilizi, dissesto idrogeologico e rischi per l’incolumità pubblica e la viabilità. Dal gennaio 2023 ad oggi, il NucleoForestale diha denunciato 32 persone per un totale di 22 irregolarità di carattere penale legate alla violazione del divieto di edificabilità nelle fasce di rispetto idraulico e alla realizzazione di opere senza il necessario permesso a costruire. La provincia di, come molte altre aree del territorio nazionale, è spesso colpita da eventi meteorologici avversi che mettono in evidenza la fragilità del territorio. A questa situazione si aggiunge l’vismo edilizio, ...