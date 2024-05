Roma - il Bayer Leverkusen già pensa alla finale | pubblicate le modalità di vendita dei biglietti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nessuna scaramanzia. Il, forte dell’imbattibilità in tutta la stagione e del 2-0 con cui ha battuto laall’Olimpico nell’andata della semidi Europa League,giàdi Dublino e ha pubblicato un articolo sulledidei. Una mentalità tutta tedesca, un servizio in più per i propri tifosi che si sentono già con un piede e mezzo nell’atto conclusivo del torneo, ma che sta facendo rumore sui social. Anche perché, prima del post Twitter definitivo in cui viene scritto “Se domani raggiungiamo la” con successivamente la restante parte delle informazioni utili su prezzi edi acquisto a partire da venerdì, il ...

La Roma, archiviato l’impegno di campionato dello scorso turno, vuole portare a casa la vittoria contro il Bayer Leverkusen nel match valevole il ritorno delle semifinali di Europa League 2023/2024. La compagine capitolina va in Germania per ...

Alla BayArena andrà in scena la sfida di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma : le ultime di formazione con orario e dove vedere il match Alla BayArena andrà in scena la sfida di Europa League tra Bayer Leverkusen Roma nella semifinale di ...

