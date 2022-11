365 giorni con Maria | 26 novembre | Lo strano fenomeno attira l’attenzione dei servizi segreti

Irpinia TV

Le imprese, che saranno presenti lunedì assieme ai direttori dei lavori e rup - architetti Silvana Lo Giudice, Filippo Davì e Valentina Sabella - avrannodi tempo per ultimare le opere. "...... grazie al Treno del Foliage®, ma i convogli bianchi e blu della Ferrovia Vigezzina - Centovalli offrono uno spettacolo sempre nuovo,all'anno. Proprio per questo è nata l'iniziativa '... Quattrograna diventa quartiere: 4 appalti per trasformarla in 365 giorni