Ilcon gli highlights di- Croazia 0 - 0, match valido per la prima giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Sfida molto intensa quella andata in scena a Doha, ma non arriva nessun ...Oggi in campo Germania - Giappone, Spagna - Costarica, Belgio - Canada e- Croazia. Messi e Ronaldo e la foto con gli scacchi: 'Posizione dei pezzi non casuale'. Il dettaglio che nessuno ha ... VIDEO Marocco-Croazia 0-0, Mondiali calcio: highlights e sintesi. Terzo match del torneo senza gol Al Khor, 23 nov. - (Adnkronos) - La Croazia non va oltre il pareggio a reti bianche nel suo esordio ai mondiali di Qatar 2022 da vice campione del mondo. La squadra di Dalic sbatte sul Marocco ...Marocco - Croazia highlights, ecco le immagini della sfida valevole per la prima giornata del Gruppo F di Qatar 2022 ...