Mondiali 2022 | altri guai per la Fifa | scatta la denuncia

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non si placano le polemiche. Il Mondialesta lentamente avanzando verso un sempre più scontato appellativo di “Mondiale più controverso di sempre”. Non esiste giorno, da quando la manifestazione ha ufficialmente preso il via, in cui non si parli di ciò che succede in Qatar. E come se già non bastassero la moltitudine di polemiche precedenti, capaci di sollevare un polverone mediatico di proporzioni bibliche, a mettere altra carne sul fuoco questa volta ci ha pensato niente meno che il Codacons. L’ente che si occupa di tutelare diritti e interessi di utenti e consumatori, ha deciso dire laalla corte di Strasburgo per quanto sta attualmente accadendo nel palcoscenico deiquatarioti.QatarAd annunciarlo la stessa Codacons, attraverso ...