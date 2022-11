Dopo 10 anni dalla proposta della Commissione europea | la normativa sulla parità di genere nei consigli di amministrazione delle società è stata approvata Per la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen «è un momento davvero storico e commovente» Ma servirà?

Non è ancora la vera e propria bonifica della Valle del Sacco , madiciassettepartiranno i primi interventi. L'annuncio ieri nel corso di una conferenza stampa a Ceprano: l'aggiudicazione delle gare per la caratterizzazione e la messa in sicurezza d'...L'uomo, secondo le accuse, con questa condotta avviata 18fa si sarebbe procurato l'ingiusto ...averlo notato alla guida dell'auto, i carabinieri di Ferentino hanno iniziato ad indagare sulla ...Il procedimento è approdato nel capoluogo umbro dopo che la Cassazione, il 23 febbraio scorso, ha disposto un nuovo processo d'appello per Innocent Oseghale, nigeriano di 32 anni accusato della morte ...FidanzatI per la prima volta nel 2002 e separati nel 2004, la coppia più affascinante di Hollywood si è finalmente riunita più di 17 anni dopo, nel 2021, prima di dirsi "sì" lo scorso agosto. In luna ...