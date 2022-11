Supplenze | docente può rinunciare a nomina da GPS senza sanzione se preferisce quella da graduatoria di istituto già assegnata CONSULENZA

Orizzonte Scuola

Un anno diequivalgono a quasi mille euro di ferie. Se l'amministrazione scolastica non le fa avere al, allora ci pensa il giudice. È andata in tal modo anche nel caso di un insegnante in ...anno scolastico 2022/23: quest'ultimo scorcio del mese di novembre è caratterizzato dalle ... quella in cui ilvincitore del concorso assume servizio ma richiede il part time. Quale ... Supplenze 2022, il vincitore del concorso straordinario bis non arriva: si può mantenere in servizio il docente già nominato Un anno di supplenze equivalgono a quasi mille euro di ferie. Se l’amministrazione scolastica non le fa avere al docente, allora ...Supplenze anno scolastico 2022/23: quest'ultimo scorcio del mese di novembre è caratterizzato dalle ultime nomine dei vincitori ...