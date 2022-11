Borussia Dortmund | Guerreiro nel mirino della Premier

Spicca il triangolo 'internazionale' di Bucarest, contro Rapid e. Questo il comunicato del club: 'ACF Fiorentina informa che affronterà una serie di amichevoli in vista della ...Commenta per primo Continuano a susseguirsi le indiscrezioni attorno al futuro di Youssoufa Moukoko . L'attaccante del, impegnato ai Mondiali con la Germania , considera il Barcellona la destinazione preferita , nel caso in cui non rinnovasse il contratto. Non è però da escludere che il giocatore ...Su uno degli obiettivi di mercato di Juve ed Inter sono piombati due club di Premier League: può lasciare il club già a gennaio ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...