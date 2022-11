Indonesia | terremoto | almeno 44 morti e 300 feriti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022)di magnitudo 5.6 in, ha colpito l’isola di Java. Epicentro nella regione di Cianjur, nella provincia di Giava occidentale, ma a tremare sono stati anche gli edifici nella capitale Giacarta. Molte persone sono scese per strada e i palazzi hanno tremato per oltre tre minuti. Il bilancio provvisorio è di44e oltre circa 700. Forse migliaia di case sono state danneggiate. Secondo le autorità locali, non ci sarebbe un rischio tsunami. Secondo le prime informazioni, in un solo ospedale sono decedute quasi 20 persone e centinaia sono in cura. Come ha dichiarato a Metro Tv il capo dell’amministrazione comunale di Cianjur, Herman Suherman: “La maggior parte di loro ha fratture dopo essere rimasta intrappolata nelle macerie degli ...