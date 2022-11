(Di lunedì 21 novembre 2022) E’ dura da ammettere, è doloroso riconoscerlo, ma Giuseppe, purtroppo, ci sa fare. E l’inizio di questa legislatura, se possibile, lo ha persino confermato. In che senso? Pro...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

...alla tentazione di alleviare l'astinenza con succedanei che la renderebbero solo più. Ho ... Come nel caso del Fonzie della serie TV ' Happy Days ', l'di errore si strozza nella gola ...... oltre che dell'abbonamento Game Pass, Bethesda e Microsoft hanno preso ladecisione di ... perdella stessa Xbox . Spencer ha dunque concluso la sua analisi dicendo che rinviare ... Dolorosa ammissione su Conte e la sua leadership pericolosa ma di successo Nonostante i disastri, il suo M5s ha oggi tutto quello che il Partito democratico cerca e non riesce ad avere: leadership, base sociale, obiettivi chiari. Ecco perché i dem, attenti a non farsi ...L'autocritica del rapper durante la cerimonia per l'ingresso nella Hall Of Fame. "Ne sono uscito solo grazie alla musica: mi ha salvato la ...