Sinterklaas | il vero “Babbo Natale” si trova solo nei Paesi Bassi

Leggi su viagginews

(Di domenica 20 novembre 2022) La storia diè molto speciale, gli olandesi infatti pur avendo la figura dicelebrano questo come principale elemento rappresentativo della tradizione natalizia. Scopriamo perché è soprattutto cosa rende così straordinaria questa tradizione. Non tutti sanno che la figura diche in tutto il mondo viene celebrata, nasce in realtà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com