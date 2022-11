LIVE – Ascoli-Frosinone 0-0 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ladi, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di. La capolista del torneo cadetto, reduce dal successo di misura sul Perugia, vuole conquistare altri tre preziosi punti per tentare la fuga prima della sosta. I marchigiani, dal loro canto, dopo il pareggio con il Brescia, hanno tutta l’intenzione di tornare alla vittoria per non perdere terreno dalle prime della classe e restare in zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 11 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...