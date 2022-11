WWE | Altro impressionante traguardo per Roman Reigns come Universal Champion

(Di martedì 8 novembre 2022)ha raggiunto un nuovoWWE, superando la soglia degli 800 giorni.sottolinea Fightful, martedìha raggiunto ildegli 800 giorni di regno del titoloe, iniziato a WWE Payback 2020 con la vittoria su Braun Strowman e Bray Wyatt.ha unificato i principali titoli maschili della WWE quando ha battuto Brock Lesnar a WrestleMania 38. Ha detenuto quel titolo per 21 giorni. Per quanto riguarda il titolo di WWEil dato fa meno impressione, anche se pariamo in ogni caso di un regno abbastanza lungo. Ad oggiha detenuto il titolo per 219 giorni.

Unexploit per i 'Wild Boyz', il duo valdostano del wrestling italiano, che dopo il successo ... un nuovo metodo di fitness molto usato da atleti, AEW ed UFC... ho iniziato i corsi ad Aosta e ... WWE: Durante Raw un altro ritorno firmato Triple H *SPOILER* Roman Reigns ha raggiunto un nuovo traguardo come WWE Universal Champion, superando la soglia degli 800 giorni. Come sottolinea Fightful, martedì Reigns ha raggiunto il traguardo degli 800 giorni di r ...