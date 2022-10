Governo Meloni al Senato | Calenda ‘rischia’ di votare fiducia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Carlonon ha votato laalal. Il leader di Azione, però, ha rischiato disì come la maggioranza., su Twitter, racconta di aver “sfiorato un incidente in. Mi chiamano per passare nel corridoio di voto: ‘’. Io rispondo ‘ sì’ (che per me voleva dire si ci sono) al commesso che replica ‘vota sì’ alla. Questa la riporto per Fratelli di Crozza”. Su Twitter c’è anche il giudizio delre su un passaggio della replica del premier Giorgia. “spiega che per incentivare le imprese ad assumere persone occorre introdurre una tassazione che tenga ...

Governo

Sembra che tutti apprezzino, nel suo partito come nel, che gli tributa,e ministri in piedi, una standing ovation finale . Berlusconi chiude il caso sull'Ucraina: "Non possiamo essere ...E, al termine dell'intervento, scatta la standing ovation di tutto ilin testa, e di tutti i senatori dei gruppi di centrodestra. Berlusconi arriva al Senato poco dopo le 17 per ... Le dichiarazioni programmatiche del Governo Meloni | www.governo.it ''Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali, mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori'', ha detto Giorgi ...ROMA - L'alleato riappacificato, l'avversario gentile. Se Giorgia Meloni si trova a giocare in casa, nel secondo round in Senato, è anche per merito di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Uno in maggior ...