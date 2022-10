Benfica-Juventus | i portoghesi calano il poker | le reazioni social

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Altra figuraccia per ladi Massimiliano Allegri in questa fallimentare campagna europea in Champions League 2022/2023. Dopo la sconfitta a Parigi, lo 0-3 in casa contro ile la sconfitta per 2-0 ad Haifa si pensava fosse stato toccato il fondo. Ma oggi un’altra umiliazione per i bianconeri, che non avevano mai subito nella loro storia in Champions tre gol nel corso di un primo tempo. Poi a inizio ripresa anche ildei. Ledei tifosi non si sono fatte attendere. C'è un limite, lo avete superato. Buon proseguimento di serata.#Juve https://t.co/2ajVVmgV8g — Gianlu (@gianluto) October 25, 2022 Assurdo 352 lungo stasera.Tre omini del subbuteo dietro contro nessuna punta ea centrocampo domina e davanti si infila ...