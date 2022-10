Il Tar dà ragione al Comune | il Conservatorio dovrà tenere chiuse le finestre durante le lezioni

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Bergamo. IlGaetano Donizetti di Bergamolele. Lo ha stabilito il Tar, che ha datoaldi Bergamo e si è espresso contro il ricorso effettuato dall’istituto di via Palazzolo. L’Amministrazione comunale aveva emesso un’ordinanza, nel marzo scorso, per tutelare i residenti dal rumore:le, con la possibilità di aprirle solamente per il ricambio d’aria o nel caso di attività didattica senza “sorgenti sonore attive”. I decibel prodotti dagli strumenti musicali producevano infatti, secondo una rilevazione dell’Arpa del 2018, decibel superiori a quelli consentiti, ...

Il Tar ha dato ragione al Comune di Bergamo e il Conservatorio Gaetano Donizetti dovrà continuare a tenere le proprie finestre chiuse per evitare che i rumori superino i decibel consentiti andando a ...