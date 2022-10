Perché Putin vuole la guerra Russia-Usa Federico Rampini | una ipotesi sconvolgente

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'obiettivo di Vladimir? Sganciare la bomba atomica non tanto per vincere lain Ucraina, quanto per salvare il suo sistema di potere. Ne è convinto, inviato del Corriere della Sera, che in collegamento con Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai 3 fornisce una lettura inquietante di quanto sta accadendo in queste ultime ore. Secondo il Times di Londra, il Cremlino starebbe pensando test atomici sul confine ucraino, mentre Mosca ha avvertito Casa Bianca ed Europa che continuando a fornire armi a Kiev ci si avvicina ulteriormente a uno scenario di-Nato. "- spiegatrascinare l'America e la Natonellase perdesse ...