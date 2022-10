Elezioni politiche: Puglia, sul filo di lana De Palma-Lanotte per sapere chi è eletto. Perché ancora non si sa Corte d'appello di Bari, proclamazIone entro la fine della settimana (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Inizialmente era stato dato per eletto Marcello Lanotte, del collegio plurinominale P01 (Foggia-Cerignola-Andria). Dopo due giorni il cambio di eletto: Vito De Palma, del collegio P03 (Altamura-Taranto). Questo, secondo le valutazioni di eligendo, il sito del ministero dell’Interno. In realtà la Corte d’appello di Bari, che deve procedere alla proclamazIone degli eletti in Puglia, non ha ancora completato il complicatissimo calcolo e non può ancora assegnare quel seggio per la Camera. Ieri sera era in vantaggio, per 34 voti, Lanotte. Fino al 7 ottobre, data di termine per la proclamazIone, questo tiramolla è destinato a continuare, tra i due esponenti di Forza ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Inizialmente era stato dato perMarcello, del collegio plurinominale P01 (Foggia-Cerignola-Andria). Dopo due giorni il cambio di: Vito De, del collegio P03 (Altamura-Taranto). Questo, secondo le valutazioni di eligendo, il sito del ministero dell’Interno. In realtà lad’di, che deve procedere alladegli eletti in, non hacompletato il complicatissimo calcolo e non puòassegnare quel seggio per la Camera. Ieri sera era in vantaggio, per 34 voti,. Fino al 7 ottobre, data di termine per la, questo tiramolla è destinato a continuare, tra i due esponenti di Forza ...

