Udine Fashion Night martedì 4 ottobre 2022

(Di martedì 4 ottobre 2022). La grande sfilata di moda, voluta e organizzata da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli, si appresta infatti a tingere piazza Libertà,dalle 20.30, con i colori più belli di abiti da sposa, haute couture e prêt-à-porter. L’intera sfilata, inoltre, sarà trasmessa in diretta tv su Telefriuli. L’evento si aprirà con l’introduzione di Anna Mareschi Danieli e, subito dopo, con i saluti del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e del sindaco di, Pietro Fontanini. In passerella oltre cento abiti di nove brand d’eccellenza che hanno fatto la storia del Friuli contribuendo a portare alto il nome di questa terra attraverso la propria creatività e l’abile lavoro artigianale. «Per questa nuova edizione – spiega Barbara Beltrame, ...

Rimandata dal 30 settembre scorso a causa del maltempo, è giunto ora il momento per alzare il sipario su uno degli eventi più attesi di fine estate, Night. La grande sfilata di moda, voluta e organizzata da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli, si appresta infatti a tingere piazza Libertà, domani, 4 ottobre dalle 20.30, con i ...Udine, 4 ott - "L'appuntamento all'insegna dell'Alta Moda è un'occasione per sottolineare una volta in più il valore e la vitalità delle nostre imprese. Un tessuto imprenditoriale che ...La prima edizione è stata un inno alla ripartenza. Ora, a un anno di distanza, è tempo di dedicare uno degli eventi più attesi di fine estate alle aziende che hanno fatto la storia e hanno contribuito ...