Nuove cucine per le Scuole Primarie Garzoni – Montessori e Dante (Di martedì 4 ottobre 2022) Lunedì 3 ottobre, alle ore 10:30, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione delle Nuove cucine allestite nello storico edificio che ospita le Scuole Primarie " Garzoni – Montessori" e "Dante". Presenti, il Sindaco Pietro Fontanini, i Dirigenti del II e del III Istituto Comprensivo Dott. Macaluso e la Dott.ssa Arfè con i rispettivi D.S.G.A., l'Assessore all'istruzione Elisabetta Marioni, il Vicesindaco e Assessore all'Edilizia Pubblica Loris Michelini, l'Ing. Pesamosca con gli architetti Bosco e Stassoldo, il Dott. Impagnatiello Dirigente del Servizio Cultura e Istruzione con la Geometra Pascoli di S.C.U.E.L.I.S e la Dott.ssa Bortoli dell'Ufficio Ristorazione, i Presidenti del Consiglio di Istituto del II Comprensivo Monica Soldà e del III Raffaella Cavallo, il Sig. ...

