Lazio - Spezia 4 - 0, le pagelle : Zaccagni super, Milinkovic incanta, Lazzari con una voglia matta (Di domenica 2 ottobre 2022) La Lazio ha battuto all'Olimpico lo Spezia per 4 - 0 in una partita dell'ottava giornata di serie A. Di Zaccagni (12'), Romagnoli (24') e Milinkovic - Savic (61' e 91') i gol della squadra di Sarri. ... Leggi su leggo (Di domenica 2 ottobre 2022) Laha battuto all'Olimpico loper 4 - 0 in una partita dell'ottava giornata di serie A. Di(12'), Romagnoli (24') e- Savic (61' e 91') i gol della squadra di Sarri. ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Lazio 4-0 Spezia #SSFootball - DiMarzio : #SerieA | Le scelte ufficiali di #Sarri e #Gotti per la sfida tra @OfficialSSLazio e @acspezia - SfoglioSport : +++ Serie A/ Lazio, poker allo Spezia +++ [SFOGLIOSPORT] - La Lazio cala il poker contro lo Spezia e vola a quota 1… - ledicoladelsud : Lazio-Spezia 4-0, doppietta di Milinkovic - MessaggeroSport : #Lazio, all'Olimpico travolto lo #Spezia 4-0. Terza vittoria di fila in #Serie A per gli uomini guidati da Maurizio… -