Meloni si concentra su caro energia per “distrarsi” da toto ministri (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri, in mattinata, un attacco, in stile iper atlantista, alla Russia e ai "referendum farsa" di Vladimir Putin. Poi, l'impegno a unire gli italiani "perché questo non è il tempo di polemiche strumentali e divisioni, ma quello della responsabilità". Il primo arriva attraverso un comunicato ufficiale, il secondo con un post su Facebook. Oggi, però, per la prima volta dalla notte della vittoria elettorale, Giorgia Meloni tornerà a parlare in pubblico. Lo farà a Milano, ospite di Coldiretti. Non una scelta casuale: perché la platea è perfetta per affrontare il problema del caro energia. Un tema di "vitale importanza per l'Italia" e sul quale, sottolinea, continua ad auspicare "la compattezza di tutte le forze politiche".E tutto ciò, dettaglio non trascurabile, potendosi sottrarre a domande sulla annosa questione della formazione del ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri, in mattinata, un attacco, in stile iper atlantista, alla Russia e ai "referendum farsa" di Vladimir Putin. Poi, l'impegno a unire gli italiani "perché questo non è il tempo di polemiche strumentali e divisioni, ma quello della responsabilità". Il primo arriva attraverso un comunicato ufficiale, il secondo con un post su Facebook. Oggi, però, per la prima volta dalla notte della vittoria elettorale, Giorgiatornerà a parlare in pubblico. Lo farà a Milano, ospite di Coldiretti. Non una scelta casuale: perché la platea è perfetta per affrontare il problema del. Un tema di "vitale importanza per l'Italia" e sul quale, sottolinea, continua ad auspicare "la compattezza di tutte le forze politiche".E tutto ciò, dettaglio non trascurabile, potendosi sottrarre a domande sulla annosa questione della formazione del ...

MariComp75 : Ma perché scrivete che certe uscite favoriscono Meloni? Perché non ci si concentra solo su di esse e sulla mentalit… - sebastianmocanu : @myrtamerlino la maga merlino si concentra su chi non ha votato ma non su chi a vinto. Quanto sei sinitroide mirta.… - falitalia : @giuseppinaciott Più che se stesso 'guarda' i telespettatori: è una forma di comunicazione. Chi è a casa si concent… - Brandofrascella : #Berlusconi, che in altri tempi sarebbe stato massacrato per quello che ha detto ieri,non viene attaccato perché pu… - Italo_Giusto : @evamarghe Tu non sei ben informata, ma in buonafede. Il dato sugli obiettivi non lo ha dato #Conte, ma un'istituto… -