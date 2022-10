“Junio” | alla scoperta del nuovo singolo di Maluma VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di sabato 1 ottobre 2022) È online anche ilclip, girato nella città natale dell’artista e diretto da lui insieme a César “Tes” Pimienta e Juan Felipe Zuleta Da venerdì 30 settembre, è disponibile in digitale “”, ildella superstar mondiale della musica latina. Il brano, che segna il ritorno dell’artistasua essenza urban pop, anticipa l’album di prossima uscita. È online anche ilclip, girato nella città natale dell’artista e diretto da lui insieme a César “Tes” Pimienta e Juan Felipe Zuleta. “” è stato presentato in anteprima live sul palco dei Billboard Latin Music Awards con una strabiliante performance. Inoltre,si è presentato sul tappeto rosso con le prime due artiste che hanno firmato per la sua ...